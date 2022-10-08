Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Josef de Souza, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım arkadaşlarını tebrik eden Brezilyalı orta saha, daha farklı bir skor ile kazanmayı hak ettiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Kalbimiz ile savaştık'

"Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle bir maçta kötü bir zeminde kaliteden bahsedemeyiz. Biz bugün kalbimiz ile savaştık. 2-0 olabilirdi. Daha farklı bir skor ile kazanmayı hak ettik. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Her iki takım içinde kötüydü. Böyle bir sahada futbol oynamak imkansız gibi bir şey. İki takım da pas yapamadı, zemin çok kötüydü. Önemli olan kazanmaktı. İki maçtır gol yemedik bu çok önemli. Önümüzde zorlu bir Trabzonspor maçı var. Dinlenip iyi idman yapacağız ve yine aynı ruhla sahaya çıkacağız."







