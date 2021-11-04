UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Portekiz’in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Beşiktaş , sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla Dortmund maçı öncesi cezalı duruma düşen Josef de Souza, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok kötü bir 90 dakika çıkardıklarını ve aldıkları sonucu hak ettiklerini ifade eden Siyaz Beyazlı ekibin Brezilyalı orta sahası, şu ifadeleri kullandı:

'Normal oyunumuzun çok altında kaldık'

''İlk golü yiyene kadar fena götürmedik ama tamamen gereksiz bir penaltı oldu. Normal oyunumuzun çok altında kaldık, hiçbir şey oynamadık diyebiliriz. Skoru da hak ettik. İlk gole kadar mücadele olarak iyiydik. Hedefimiz de iyi mücadele edip, oyunu tutup, gol atmaktı. Beceremedik, bugün çok kötüydük. Tamamen Trabzonspor maçına odaklanıp, en iyi dönüşü yapmak istiyoruz.''







