Süper Lig 'in 37. haftasında Beşiktaş , deplasmanda deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Siyah-Beyazlı ekipte hem gol atan hem de kırmızı kart gören Josef de Souza maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında takım arkadaşları, hocaları ve taraftarlarından özür dileyen Brezilyalı futbolcu, bekledikleri gibi bir sezon geçirmediklerini belirtti.

Josef de Souza, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Beklediğimiz gibi bir sezon olmadı ama önümüzdeki sezon çok çok daha iyi olacağımızın sözünü veriyorum. Karşılıksız desteği için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Josef de Souza'nın paylaşımı:



