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Beşiktaş'ta, Josef de Souza sevinci

Sezon başı kampında sakatlanıp ameliyat olan Josef de Souza, Sivasspor hazırlıkları kapsamında takımla çalıştı. Brezilyalı yıldızın bu akşam maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

29 Ağustos 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta, Josef de Souza sevinci

Beşiktaş ’ta sezon öncesi kamp döneminde sakatlanan Josef de Souza, uzun bir süretakımdan ayrı kalmıştı. Hassas bir şekildetedavi sürecine başlanan Brezilyalı oyuncu bu dönemde bireysel olarak da hazırlıklara devam etti.

Fiziksel açıdan güç kaybı yaşamamak için özel antrenör eşliğinde salon antrenmanı yapan Josef geçtiğimiz günlerde ise takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor maçı öncesi iseyaşanan gelişme yüzleri güldürdü. Maç antrenmanlarında takımla çalışan Josef karşılaşma kadrosuna dahil edilecek.

Brezilyalı teknik direktör Valerien Ismael’in kararına görekarşılaşmada süre dealabilir.


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