Beşiktaş ’ta sezon öncesi kamp döneminde sakatlanan Josef de Souza, uzun bir süretakımdan ayrı kalmıştı. Hassas bir şekildetedavi sürecine başlanan Brezilyalı oyuncu bu dönemde bireysel olarak da hazırlıklara devam etti.

Fiziksel açıdan güç kaybı yaşamamak için özel antrenör eşliğinde salon antrenmanı yapan Josef geçtiğimiz günlerde ise takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor maçı öncesi iseyaşanan gelişme yüzleri güldürdü. Maç antrenmanlarında takımla çalışan Josef karşılaşma kadrosuna dahil edilecek.

Brezilyalı teknik direktör Valerien Ismael’in kararına görekarşılaşmada süre dealabilir.





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