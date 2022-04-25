Süper Lig 'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Josef de Souza, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarı oynadıkları oyunu eleştiren Josef de Souza, "Söylemek zorundayız, bugün Kasımpaşa özellikle ilk yarı bizden çok daha iyiydi ve 2 gol buldu. Biz ilk yarı maalesef uyuduk. Üzülüyorum bunu söylediğim için. İlk yarıyı üstün geçirdikleri için ikinci yarı ne yapsak da maçı döndüremedik. Bugün buraya gelip takımımı tebrik edeceğim bir konuşma yapmak isterdim. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kasımpaşa bizden daha iyiydi hak ettiler." sözlerini dile getirdi.

"Bu sisteme adapte olmak zorundayız"

Orta sahada birlikte oynadığı Pjanic hakkında gelen soruya Brezilyalı futbolcu, "Pjanic yeterince yardım etti bana. Fakat bu sisteme adapte olmak zorundayız. Bu sistemde genelde top orta sahalarda olmuyor. Bugün takım olarak kötüydü ve maçı kaybettik. İlk yarıdaki kötü oyunumuz Kasımpaşa tarafından cezalandırıldı." dedi.

"Asla pes etmedik"

Taraftarların desteğine karşılık veremediklerini de belirten tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımız bize inanılmaz destek oluyor, tüm çağrılarımıza dönüş yapıyorlar. Ama maalesef biz onların tribünde gösterdiği desteğe biz sahada aynı şekilde yansıtamıyoruz. Onlarda çok özür diliyorum. Bu sezon çok kötü geçiyor. Son şampiyonuz, şampiyon takımız. Kalan haftalarda asla pes etmedik, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



