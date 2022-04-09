Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor ’u konuk eden Beşiktaş , karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Batshuayi’nin golüyle öne geçerken, 23. dakikada Efecan’ın vuruşunda topu filelerinden çıkardı. Ancak bu golün santrasının hemen ardından Josef de Souza sahneye çıktı ve skoru 2-1’e getiren isim oldu. Hafta içinde taraftarları sosyal medya hesabından maça çağıran ve ‘Full stadyum’ diyen Brezilyalı oyuncu, gol sevincini de taraftarlara giderek kutladı. Bu sezon Adana Demirspor filelerini 1 kez ve Fenerbahçe ağlarını da 2 kez sarsan Josef, Alanyaspor’a attığı golle ligdeki gol sayısını da 4’e yükseltmiş oldu.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İSTANBUL (İHA)