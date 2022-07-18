Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş 'ta sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın durumu merak ediliyordu.

Brezilyalı futbolcunun dizindeki problemin durumu, Çarşamba günü netlik kazanacak. Dizindeki şişlik inmezse Josef de Souza'nın ameliyat olma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'tan açıklama

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Sağlık Heyeti Başkanı Tekin Kerem Ülkü, Siyah-Beyazlılar'ın Avusturya kampında sakat futbolcular hakkında bilgi vermiş ve Josef de Souza için şu ifadeleri kullanmıştı: "Önemli olmayan bir menisküs sıkıntısı tespit ettik. İlk maçtan sonra dizinde sıkıntı oldu. Görüntüleme yaptık ve menisküsünde hafif bir problem tespit ettik. Menisküs eşittir ameliyat gibi bir algı var ama menisküs ameliyatı gerektiren bir durumu yok. Modern ortopedide menisküsü almak tercih edilmiyor. Belli tedavileri yapmamız gerekiyor. Gün gün muayene ederek dizindeki reaksiyonun sönmesini bekliyoruz. Ona göre doğru zamanda eski idman temposunda denemek istiyoruz."

Gökmen Özcan

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