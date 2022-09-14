Spor Toto Süper Lig ’in 5. haftasında Eryaman Stadı’nda Ankaragücü’yle oynanan maçta bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren bir holigan, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı. O anlarda takım arkadaşlarını korumak için devreye giren kaptan Josef de Souza, saldırganı etkisiz hale getirmişti. Bu hareket sebebiyle kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Josef, düzenlediği basın toplantısıyla bu karara tepki göstermiş ve ardından mecburen önceki günkü Başakşehir maçını tribünden izlemişti. Sambacı’nın, cumartesi İstanbulspor’la oynanacak karşılaşmayla beraber ilk 11’deki yerine geri döneceği kaydedildi. Teknik direktör Valerien Ismael’in, takımın orta sahadaki direncini artırmak için Josef’e forma vereceği ifade edildi.

Yönetime teşekkür etti

Beşiktaş Kulübü, önceki günkü Başakşehir maçında Josef de Souza’ya destek için Brezilyalı futbolcunun maskelerini dağıtmıştı. Binlerce taraftar, Vodafone Park’ta Josef’in yüzünü gösteren maskeleri maç içerisinde takarak 33 yaşındaki futbolcuya desteklerini gösterdiler. Deneyimli oyuncunun, bu hareketten dolayı maçın ardından yönetimle görüşüp teşekkür ettiği kaydedildi.







