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Beşiktaş'ta Josef de Souza, Ajax karşısında forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Sporting'e 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, kırmızı kart görerek Siyah-Beyazlı ekibin bir sonraki Avrupa maçında cezalı duruma düştü.

04 Kasım 2021, Perşembe 01:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Josef de Souza, Ajax karşısında forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Sporting'e 4-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Josef de Souza, karşılaşmanın 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, Siyah-Beyazlı ekibin bir sonraki Avrupa maçında cezalı duruma düştü.

Josef de Souza, 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ın sahasında Ajax'ı ağırlayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.


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(ÖZET) Sporting Lizbon-Beşiktaş maç sonucu: 4-0


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