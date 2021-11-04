UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Sporting'e 4-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Josef de Souza, karşılaşmanın 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, Siyah-Beyazlı ekibin bir sonraki Avrupa maçında cezalı duruma düştü.

Josef de Souza, 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ın sahasında Ajax'ı ağırlayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.







