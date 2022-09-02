Stoper transferinde Jason Denayer'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş , oyuncu ile anlaşma sağlayamadı.

Gelen haberlere göre 3 milyon Euro isteyen Belçikalı stoper, rakamı 2.5 milyon Euro'ya kadar çekti. Fakat yıldız futbolcunun istediği bu ücret de fazla geldi.

Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki futbolcuya maksimum 1.8 milyon Euro verebileceği belirtildi. Bu doğrultuda da bu transfer şimdilik askıya alındı.

Bilindiği üzere Denayer, Lyon ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkmıştı. Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, Torino'yla da imza aşamasına gelmiş ancak son anda transfer gerçekleşmemişti.







