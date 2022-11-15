Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Standart Liege’den büyük umutlarla transfer ettiği Jackson Muleka, Süper Lig ’de bu sezon 11 maçta 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael döneminde 4 gol atan futbolcunun Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından sahada daha farklı şekilde kullanılacağı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jackson Muleka’yı Ismael’in aksine kaleye daha yakın oynatıp futbolcudan üst düzey verim almayı düşünüyor.

Muleka’yı Antalya kampında sezonun kalan bölümüne iyi bir şekilde hazırlayacak olan Güneş, başarılı isimden maksimum verim bekliyor. Siyah-Beyazlı ekiple şampiyonluk yaşamak isteyen Jackson Muleka, geçen sezon Kasımpaşa’da 14 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Serik’e karşı oynadı

Güneş, Türkiye Kupası’nda Serik Belediye’yle oynanan karşılaşmada Muleka’yı takımın forvet hattında görevlendirerek Demokratik Kongolu oyuncuyu mutlu etmişti. Kartal, sezon başında Jackson Muleka’nın bonservisi için Standard Liege’e 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Muleka ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki golcü Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 1 milyon Euro maaş alıyor.

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Dele Alli'ye özel program

Kartal’ın yıldız ismi Dele Alli, ara izin öncesi teknik ekipten talepte bulundu. Fiziki güç eksikliğini kapatma adına bu süre içinde özel çalışma programı isteyen İngiliz orta saha, Dünya Kupası arası sonrasında tam kapasite ile takıma dönmek istiyor. Bu gelişme sonrasında teknik ekibin, oyuncuya ekstra bir program verdiği belirtildi.