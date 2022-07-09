Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Yeni transferler, Jackson Muleka ile Wout Weghorst kampa katılarak sabah idmanına katıldı.

Antrenman öncesi oyuncular ve teknik ekip bayramlaştı.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bugün maçta oynayacak olan oyuncular duran top çalışması yaptı. Diğer oyuncular istasyon çalışması, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçında bugün TSİ 17.00’de Tivoli Stadium, Innsbruck’ta Werder Bremen ile karşılaşacak.