Beşiktaş , dünkü Göztepe mücadelesini 9 kişi tamamladı. Kartal’da ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Siyah-Beyazlı ekipte Josef de 37. dakikada sarı kart gördüğü pozisyonda VAR’dan gelen uyarı üzerine kırmızı kartla cezalandırıldı. 2 futbolcu, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

2 sezon önce...

Müsabakayı 9 kişi tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip Süper Lig’de daha önce 2019-2020 sezonunda Gaziantep FK karşısında aynı durumu yaşamıştı. 14 Eylül 2019’da oynanan karşılaşmada Domagoj Vida ve Muhammed Elneny’nin kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan takım, Gaziantep FK’ye 3-2 mağlup olmuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, maçın hemen başında Welinton Souza’nın sakatlanmasıyla zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Ismael, Welinton’un yerine 12. dakikada Necip Uysal’ı oyuna sürdü.