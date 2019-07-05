Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada “Yönetim istifa” etiketini ilk sıralara kadar taşıdı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girilmesiyle siyah-beyazlılarda gelecek sezon adına yaşanan heyecan kısa sürdü.

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik buhran sebebiyle transferde henüz beklenen adımların atılmaması büyük tepki çekiyor.

Şampiyonluk iddiasındaki takımlardan Galatasaray şu ana kadar beş, Fenerbahçe dört, Trabzonspor ise dokuz oyuncuyla kadrosunu güçlendirirken siyah-beyazlılar hiçbir oyuncuyu kadroya katamadı.

Kaynak: Türkiye