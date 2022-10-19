Beşiktaş , pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakatlığı bulunan oyuncular, teknik direktör Valerien Ismael'i düşündürüyor. Siyah beyazlılar, zorlu mücadelede Ghezzal ve Weghorts'tan yararlanamayacak. Bu nedenle, takımda zorunlu revizyon yaşanacak.









İstifa ve Sergen Yalçın sesleri

10. hafta maçında sahasında Trabzonspor 'u ağırlayan Beşiktaş, iki kez geriye düşmesine rağmen maçı 2-2 berabere bitirmişti. Beşiktaş'ın gollerini Larsen(KK) ve Cenk Tosun atarken Trabzonspor'un gollerini Maxi Lopez ve Trezeguet atmıştı. Mücadelenin son dakikasında Yusuf Yazıcı kırmızı kart görmüştü. Mücadelenin sona ermesinin ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Fransız Teknik Direktör Ismael'i istifaya çağırdı ve eski Teknik Direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunmuştu.

Çebi, "Ismael görevde kalacak' demişti

Maçtan önce sponsorluk anlaşmasında soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Valerien Ismael'e çok güveniyorum. Kendisinde birçok artı özellikler var. Kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kazanma isteğindeyim. Ismael ile bu sezon şampiyonluğu kazanmayı planladım, plan çerçevesinde gidiyorum. Valerien Ismael ile ilgili fikrimde bir değişiklik yok. Fikir değiştirmem için bir durum da söz konusu değil. Seçimden 3 ay sonra Beşiktaş'ın hocasıyla zor duruma düşürülerek yönetimin istifasını bekleyenler, boşa bekliyor. 3 yıl bekleyecekler. Ben hocamla sözleşmesi süresince devam edeceğim' demişti.

Ismael ile "Devam" kararı

Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıkmıştı.









Ghezzal ve Weghorst sakatlandı

Trabzonspor maçının ardından Weghorst'un stadyumu sekerek terk ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Siyah-Beyazlılar'a Hollandalı golcüden kötü haber geldi. Ayrıca ilk yarı bitmeden sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Ghezzal'ın durumu belli oldu. Beşiktaş'ta adale sakatlığı yaşayan Wout Weghorst ve Ghezzal, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyeceği anlaşıldı.

Hücumda yeni ikili

Kartal’da Weghorst ve Ghezzal’ın sakatlıkları sebebiyle Hatayspor karşılaşmasında forvet hattında görev, Cenk Tosun ve Jackson Muleka’ya geçeceği öğreinldi. Valerien Ismael’in, hafta boyunca iki oyuncuyu hem üçlü hücumda hem de çift forvette deneyeceği öğrenildi.

Beşiktaş, bu sezon ilk kez resmi bir maça Weghorst'tan yoksun sahaya çıkacak. Valerien Ismael, maçların sıkıştığı anlarda Hollandalı golcüye uzun top atıp, rakip alanda çoğalma opsiyonunu deniyordu.

Siyah beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcunun yokluğunda bu planı kullanamayacak. Hatay deplasmanında sabırlı oyunla topu ayağında tutmak isteyen siyah beyazlılar, hücum anlayışını buna göre şekillendirecek.

Diğer yandan analiz ekibinden rakiple alakalı tüm detayları isteyen Fransız çalıştırıcı, bunları oyuncularıyla paylaşacak. (TRT Spor)





İlgili Haberler Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi



