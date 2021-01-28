MENÜ

Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı oyunculardan Isimat-Mirin ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelindi. Beşiktaş'ta, Fransız stoperle yapılacak son görüşme sonrasında fesih işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

28 Ocak 2021, Perşembe 23:19 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı oyunculardan Nicolas Isimat-Mirin ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelindi. TRT Spor'un haberine göre Fransız stoperle yapılacak son görüşme sonrasında fesih işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

2018-19 sezonunda Beşiktaş forması altında 14 maça çıkan Mirin, geçen sezonu Toulouse takımında tamamlamıştı


İlgili Haberler
Hulk'un avukatlık şirketinden flaş açıklama


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...