Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı oyunculardan Isimat-Mirin ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelindi. Beşiktaş'ta, Fransız stoperle yapılacak son görüşme sonrasında fesih işlemlerinin bitmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı oyunculardan Nicolas Isimat-Mirin ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelindi. TRT Spor'un haberine göre Fransız stoperle yapılacak son görüşme sonrasında fesih işlemlerinin bitmesi bekleniyor.
2018-19 sezonunda Beşiktaş forması altında 14 maça çıkan Mirin, geçen sezonu Toulouse takımında tamamlamıştı