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Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu

Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu

20 Ağustos 2019, Salı 11:30
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Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki Mirin, ülkesinin takımlarından Toulouse'a kiralandı. Bu sabah Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mirin satın alma opsiyonlu bir yıl kiralandı.

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