Daha önce oynanmayan aylar özelinde maaş konusunu gündeme alan Beşiktaş yönetiminin, bu kararını sözleşmelerin geneli üzerinde değiştirdiği öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, sözleşmelerin kalan bölümü için indirim hedefini ise yüzde 50 olarak belirledi. 56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30-35 milyon Euro seviyesine çekmek isteyen yönetimin, mukavele yenileme görüşmelerinde de yüzde 50 indirimli teklifler yapacağı kaydedildi. Takım kaptanları ise fedakârlığa hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını yöneticilere iletti. (Sabah)



