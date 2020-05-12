Beşiktaş’ta yönetim, yeni sezona ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Takım bütçesinde kısıtlamaya gitmek isteyen yönetim, oyuncularla görüşmelere hız verdi.

56 milyon euro olan futbol takımının bütçesini 30 ile 35 milyon avroya düşürmeye çalışan Başkan Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi devam eden oyunculardan indirim talep ediyor.

Sözleşme şartlarına göre bazı oyunculardan yüzde 30 bazı oyunculardan ise yüzde 50’lik indirim talep eden Çebi, indirime yanaşmayan oyunculardan ise takım bulmalarını isteyecek.

Koronavirüs öncesinde de yeni sezon planlamasını buna göre yapan Beşiktaş’ta, salgının futbolda yarattığı ekonomik kriz görüşmelerin öne çekilmesine neden oldu.

Kampanya düzenleyerek kulübe nakit girişi sağlamak isteyen ancak yaşanan olaylardan dolayı bu düşüncesini ertelemek zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha detaylı bir organizasyon yapmayı planlayan siyah beyazlılar, hayatın normale dönmesini bekliyor.

Kaynak: TRT SPOR