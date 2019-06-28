Beşiktaş'ta yönetim transfer girişimlerini sürdürüyor. Prensip anlaşmasına varılan bazı futbolcuların gelecek hafta kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

Şimdiye kadar Doğan Erdoğan ve Tyler Boyd ile prensipte anlaşan siyah beyazlılar, bonservis bedelleri ve ödeme planları için temaslarını sürdürüyor. Tyler Boyd’un kulübü Vitoria Guimaraes ile bonservis konusunda anlaşmaya çok yakın olan yönetim, gelecek hafta sözleşme detaylarını tamamlayıp Boyd'u kadroya dahil edecek. 24 yaşındaki futbolcunun, bonservis bedeli taksitlerle ödenecek. Umut Meraş için de pazartesi günü Bursaspor ile görüşülmesi bekleniyor.

Bu arada Belçika ekibi Zulte Waregem ile Cyle Larin’i satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşan Beşiktaş'ın, bu transferi de gelecek hafta açıklayacağı öğrenildi. (TRT Spor)



