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Beşiktaş'ta ilk yarıda Gökhan Gönül, Gary Medel ve Mustafa Pektemek öne çıktı

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 26 puan toplayan ve 7. sırada bulunarak beklentilerin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş’ta, 17 maçlık bölümde öne çıkan isimler Gökhan Gönül, Gary Medel ve Mustafa Pektemek oldu.

26 Aralık 2018, Çarşamba 12:12
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Beşiktaş'ta ilk yarıda Gökhan Gönül, Gary Medel ve Mustafa Pektemek öne çıktı

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 26 puan toplayan ve 7. sırada bulunarak beklentilerin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş’ta, 17 maçlık bölümde öne çıkan isimler Gökhan Gönül, Gary Medel ve Mustafa Pektemek oldu.

Siyah-beyazlı takımın 33 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül, zaman zaman yaşadığı sakatlıklara rağmen ilk yarıda en fazla süre alan isim olarak dikkati çekti. Süper Lig’de sadece bir maç kaçıran Gökhan Gönül, bin 262 dakika sahada kalmayı başardı.

Beşiktaş’ın savunma oyuncuları süre konusundaki istikrarlarıyla öne çıktı. Siyah-beyazlılarda Hırvat stoper Domagoj Vida, 15 maç ve bin 255 dakika, Alman file bekçisi Loris Karius ise 13 karşılaşma ve bin 170 dakika süre aldı.

En hırçını Gary Medel

Siyah-beyazlı takımda ilk yarının en hırçın oyuncusu Gary Medel oldu.

İlk yarıda 14 maçta görev alan Şilili futbolcu, bunların 6’sında kart gördü. Beş kez sarı kartla cezalandırılan Medel, bir defa da kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Gollerde Mustafa Pektemek

Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen Beşiktaş’ta Mustafa Pektemek, en golcü oyuncu unvanını aldı.

Sezon başında kadroya girmekte zorlanan fakat sonrasında şans bulmaya başlayan 30 yaşındaki santrfor, 9 maçta 5 gol attı.

İlk yarının son bölümlerinde az forma giyen Ryan Babel, 4 kez fileleri havalandırırken, Vagner Love ve devre bitmeden takımdan ayrılan Pepe üçer gol sevinci yaşadı.

İlk yarı istatistikleri

Siyah-beyazlı oyuncuların Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle:

Futbolcu      Maç  İlk 11  Süre (Dk)  Gol  Sarı kart  Kırmızı kart

Gökhan Gönül    16  14    1262    1   1      0

Domagoj Vida    15  15    1255    0   3      1

Loris Karius    13  13    1170    0   2      0

Gary Medel     14  13    1148    0   5      1

Ricardo Quaresma  14  13    1087    2   5      0

Caner Erkin    14  9    1084    0   4      1

Ryan Babel     12  10    1029    4   1      0

Atiba Hutchinson  11  10    904     0   0      0

Pepe        10  10    889     3   1      0

Adem Ljajic    11  9    828     2   3      0

Oğuzhan Özyakup  13  10    752     1   1      0

Adriano Correia  11  9    702     0   4      0

Jeremain Lens   11  7    609     1   5      0

Necip Uysal    9   7    587     0   2      0

Mustafa Pektemek  9   6    562     5   1      0

Vagner Love    8   5    499     3   0      0

Tolgay Arslan   8   5    409     0   1      0

Güven Yalçın    9   5    393     2   2      0

Dorukhan Toköz   6   5    390     0   2      0

Alvaro Negredo   4   4    350     2   0      0

Tolga Zengin    3   3    270     0   0      0

Enzo Roco     5   2    209     0   1      0

Cyle Larin     7   1    152     0   1      0

Fatih Aksoy    2   0    97     0   1      0

Utku Yuvakuran   1   1    90     0   0      0

Gökhan Töre    2   1    36     0   0      0

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL

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