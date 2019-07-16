Beşiktaş'ta ilk rakip Kocaelispor

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde başlayan Beşiktaş’ın hazırlık maçı programı da belli oldu.

16 Temmuz 2019, Salı 06:01
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Beşiktaş'ta ilk rakip Kocaelispor

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde başlayan Beşiktaş’ın hazırlık maçı programı da belli oldu.

23 Temmuz’a kadar Riva’da hazırlıklarını sürdürüp 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında da Avusturya’da kamp yapacak olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını yarın 18.30’da Pendikspor ile Riva’da oynayacak.

Siyah- Beyazlılar’ın ikinci karşılaşması da pazar günü günü saat 18.30’da Kocaelispor’la Riva’da oynayacak. Kara Kartal, bir diğer hazırlık maçında Panathinaikos’la 10 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak

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