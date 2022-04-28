La Liga ekibi Real Sociedad'la yollarını ayırmak için geri sayımda bulunan Norveçli golcüyle menaceri aracılığıyla temas kuran yönetim, olumlu yanıt almıştı.

Sociedad'ın, sözleşmesindeki 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararını Leipzig'e resmi olarak iletmesinin ardından, Kartal devreye girecek. Yönetim, forvet transferinde bir numara olarak belirlediği Sörloth'u 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 payla kadrosuna katmayı amaçlıyor.