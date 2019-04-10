Beşiktaş’ın sezon başında Torino’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic, gelecek yıl da siyah-beyazlı formayı giymek istediğini yönetime bildirdi.

Kartal’ın ligi ilk üçte bitirmesi halinde Ljajic’in bonservisini Torino’dan satın almak zorunda kalacak olan siyah-beyazlı yönetim bu oyuncu için 6,5 milyon euroluk bir kaynak arayışına girdi. Ljajic’in de gerekirse Torino ile görüşme yapacağı ifade edildi.

‘En doğru adrestesin’

Çaykur Rizespor deplasmanında 2 gol, 3 asistle şov yapan Adem Ljajic’in ailesi de yetenekli futbolcunun kariyerine Beşiktaş’ta devam etmesini istiyor. Aile bireylerinin Adem Ljajic’e, “Beşiktaş’ta mutlu olduğun için böylesine başarılı oynuyorsun. Senin için en doğru adresin Türkiye olduğunu daha önce de söylemiştik” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Satın alma opsiyonu sezon başında 6.5 milyon euro olarak belirlenen Ljajic için Torino ile masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, yaz transfer dönemindeki tüm mali planlamayı bu oyuncu üzerine yapacak. Sosa’dan sonra 10 numara krizi yaşayan ve Talisca’yla bile bu duruma çare bulamayan siyah-beyazlılar, bu kez ayağına gelen fırsatı kaçırmamaya çalışacak.

Kaynak arayışı

12 Mayıs’ta gerçekleşecek başkanlık seçiminden sonra teknik direktör arayışlarına nokta koyacak olan yönetim kurulu daha sonra Ljajic transferini bitirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar takım içinden özellikle yaşları ilerleyen bazı oyuncuları satarak, Ljajic için kaynak bulmanın hesaplarını yapıyor.

Bu arada Domagoj Vida, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’ın da cazip bonservis bedelleri karşılığında elden çıkarılabileceği aktarıldı.

(Milliyet)