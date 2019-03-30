Bu görüşme için İspanyol teknik adamın menajerini İstanbul’a davet eden Beşiktaş önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu toplantıyı gerçekleştirecek.

Guti Hernandez dışında yerli ve yabancı isimlerle de görüşecek olan yönetim, yeni teknik adamla yapacağı resmi sözleşmeyi ise Mayıs ayındaki seçimin sonrasına bırakacak. Başkan Fikret Orman, seçime tek aday girmesi halinde bile etik olarak yeni hocayla ıslak imzayı Haziran ayında atmayı planlıyor. Şenol Güneş sonrası için Guti ile yola devam etmeyi düşünen Orman, Beşiktaş’ın içinden yetişmiş hocalarla da bir araya gelecek.

Samet Aybaba’nın adaylar arasında olduğu iddia edilirken Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek ve Sergen Yalçın gibi Beşiktaş kökenli isimlerle de dolaylı temas kurulduğu öğrenildi. Öncelikle Guti ile anlaşma zemini arayacak olan siyah-beyazlılar, İspanyol teknik adamın yanına yerli bir yardımcı getirecek.

Kaynak: Skorer