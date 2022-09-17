Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında kadroda değişim planlıyor. Genç hoca, Başakşehir karşısında ilk 11’de görevlendirdiği; Emre Bilgin, Necip Uysal, Berkay Vardar ve Jackson Muleka’yı bu akşam yedek kulübesine çekmeyi planlıyor. Kaleye Ersin Destanoğlu’nun yeniden geçmesi yüksek ihtimal. Stoperde Tayyip Talha, ön liberoda ise Josef de Souza’nın ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Ismael hocanın son değişikliği ise kanatta olacak. Jackson Muleka’yı yedek soyundurması beklenen Valerien hoca, yeni transferlerden Nathan Redmond’u ilk 11’e dahil edecek. Ersin dışındaki diğer üç isim, İstanbulspor’a karşı sahaya sürülürse bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Beşiktaş adına 11’de forma giymiş olacaklar.

Redmond'un şov akşamı

Orhan Yıldırım, Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı öncesindeki beklentilerini yazdı:

Geçen hafta evinde kaybeden Beşiktaş, telafi maçına çıkıyor. İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maça ilgi yok. Böyle atmosferde oynamaya pek alışık olmayan Kartal’da Ismael tribünde olacak. Atiba, Ghezzal ve Dele Alli de sakatlıkları yüzünden formadan ayrı düşen isimler. Valerien Ismael’in oyuncu tercihleri ve yanlış hamleleri, hem skor hem de futbolcu kaybı konusunda öne çıkıyor. Ismael’in oyunu okuma yönü zayıf değil, kötü. Elinde stoperler varken zorla Necip’i defansa hapsetti. Genç Berkay’a taşıyamayacağı yük verdi. Maça müdahale etmekte hep geç kaldı. Hani diyoruz; belki hocanın tribünde olması şans! Öyle ya, kulübeden göremediği yanlışlarını daha geniş açı olan tribünden izler. Hatalarından ders alır. Boşa denmemiş; ‘bir musibet, bin nasihatten iyidir’ diye...

Gedson, beklentilerin altında

Son transfer , bu kez 11’de sahada olacak gibi. Sonradan girdiği maçta takımın ritmini değiştirdi. İdmanlarda maç performansı sergiliyor. Özellikle toplu oyunda çok etkili. Ayağına aldığı top ile engel tanımadan kaleye iniyor. Durdurulması sıkıntılı futbolcu. Ghezzal’ın yokluğunda sıkıntı yaşanan sağ tarafa, güneş gibi doğmasını bildi. Bu maçı çevirecek isimlerden biri. Souza,N’Koudou ve özellikle de Weghorst ile birlikte. Transferi çok konuşulan Gedson Fernandes, futbolu ile tam tersi görüntü veriyor. Geride kalan haftalarda öne çıktığı maç olmadı. Pjaniç, Alex gibi çıktı! Beklentilerin çok gerisinde. Teknik ekip, Dele Alli hazır olsa bu performansı ile Gedson’u kulübede oturtur. Yeteneklerini sahaya verme zamanı geldi de, geçiyor bile.