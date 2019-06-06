Siyah-beyazlılar, Quaresma, Gary Medel, Jeremain Lens, Domagoj Vida ve Adriano gibi oyuncularına

‘fedakarlık’ teklifini götürecek. Maaş skalasını 40 milyon euroya çekmeyi hedefleyen yönetim, Abdullah Avcı’ya parasal anlamda sıkıntısı olmayıp şampiyonluk yarışında sorun çıkarmayacak bir takım sunacak.

Beşiktaş’ta transfer dönemi resmen başlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yeni bir yapılanmanın içerisine giren Beşiktaş Yönetimi, transferde gelecek isimlerden çok, gidecek ve kalacak isimler üzerinde yoğunlaşma kararı aldı.

Hem takımın bütçesini düşürme hem de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın peşinde olan yönetim, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Adriano, Domagoj Vida, ve Jeremain Lens gibi futbolcuların ücretinde indirim talep edecek.

Planlanan indirimlerin kabul edilmesi halinde, takımın tecrübeli oyuncularını kadroda tutmayı isteyen ve istikrarı sürdürmeyi düşünen yönetim, aksi durumda yollarını ayıracak. Takımın maaş skalasını 40 milyon euro seviyesine çekmek isteyen yönetim, önce kıdemli oyunculardan fedakarlık isteyecek.

Bu görevi İkinci Başkan Serdal Adalı’ya verecek olan Başkan Fikret Orman, transfer çalışmalarının en önemli bölümünü ise bu görüşmelerden sonra başlatacak. Önümüzdeki sezon maaş ödemelerinde gecikme olmaması için böylesine çözümlerin üzerinde duran Beşiktaş Yönetimi, geçen sene kaçan şampiyonluğun en önemli sebebi olarak bu durumu görüyor.

Yeni teknik direktör Abdullah Avcı’ya, parasal sorunları olmayan bir takım teslim etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, çeşitli finans kuruluşlarıyla olan görüşmelerini de sürdürüyor. Bu konuda da Serdal Adalı, elini taşın altına sokarken, şahsi kefaletini kullanarak kulübe maddi kaynak sokmaya çalışacak. (Skorer)