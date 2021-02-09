Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda perşembe günü Konyaspor'a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına dün yaptıkları antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, güne ısınma koşularıyla başladı. Ardından pas çalışması yapan yıldızlar, yarı sahada çift kale maç ve şut idmanıyla günü tamamladı. Antrenmanın gözdesi, takımın yeni transferi Cenk Tosun oldu. Ara dönemde İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Milli golcü, karantina sürecinin bitmesinin ardından ilk idmanına dün çıktı.

Aboubakar'dan özel ilgi

Kara Kartal'ın önceki akşam Konyaspor'la oynadığı mücadeleyi Vodafone Park'ta izleyen Cenk Tosun, maç sonrasında soyunma odasına inip 1-0'lık zaferi takım arkadaşlarıyla birlikte kutlamıştı. Dünkü idmanda Siyah-Beyazlı eşofmanları giyerek 3 yıl sonra Nevzat Demir Tesisleri'ne adım atan başarılı futbolcuyu, takım arkadaşları oldukça sıcak karşıladı. Başta daha önce Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği; Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal olmak üzere birçok isim, Cenk'le yakından ilgilendi.

Sergen Yalçın'la toplantı yaptı

Antrenmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la mini bir toplantı gerçekleştiren Cenk, göreve hazır olduğunu hocasına iletti. Yaz ayında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazır olmak için Everton'dan ayrılan tecrübeli futbolcu, bir an önce formayı giymek istiyor. Oyuncusunun motive görüntüsü sebebiyle mutlu olan Sergen Yalçın'ın da Cenk'i perşembe günkü Konyaspor maçının kadrosuna dahil etmeyi planladığı belirtildi.







