Beşiktaş 'ta önceki gün mazbatalarını alan yeni yönetim dün yaptığı toplantının ardından görev dağılımını da gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimde ikinci başkanlığa Engin Baltacı getirildi.

Emre Kocadağ ile Serhan Çetinsaya'nın asbaşkanlık yapacağı Siyah-Beyazlılar'da Mehtap Mutluşan Ferah genel sekreter, Murat Kılıç da sayman olarak görevlerini yürütecekler.