Beşiktaş , altyapısından yetişen ve gelecekte önemli yerlere gelmesi beklenen iki futbolcusunun da sözleşmesini resmen uzattı. Siyah-Beyazlılar'da Aytuğ Batur Kömeç’in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy’un sözleşmesi ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilendiği açıklandı.

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Beşiktaş, özellikle Semih Kılıçsoy'un gelişimini yakından takip ediyor. Dünya Kupası nedneiyle lige verilen arada A takımla birlikte çalışmalarda yer alan Semih, hazırlık maçlarında da boy göstermiş 1 de asist yapmıştı.





Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Gelişimlerini Futbol Akademimizde sürdüren, uzun yıllar Kulübümüze ve Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Aytuğ Batur Kömeç’in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy’un sözleşmesi ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir.

Aytuğ Batur Kömeç ile Semih Kılıçsoy’a yeni dönemde şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.