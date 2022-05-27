Beşiktaş 'ta, 29 Mayıs Pazar günkü seçim öncesinde her iki başkan adayı da yönetim kurulu listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etti. Adaylığını bir kez daha koyan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimindeki yeni yüzler dikkatlerden kaçmadı. Çebi'nin asil listesinde şu anki yönetimden sadece Asbaşkan Emre Kocadağ yer alırken, Bilgehan Cenk Sümer ve Umut Şenol yedek listeye dahil edildi. Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları gibi önemli isimlerin bulunmadığı listesiyle ilgili olarak Çebi, "Yönetimimizin bir kısmıyla yollarımız ayrıldı. Gidenlere teşekkür ediyoruz, gelenlere hayırlı olsun diyoruz, diğer adaylara da şans diliyoruz. Keşke daha fazla aday olsaydı" yorumunu yaptı.

'İyi bir proje ekibiyiz'

Son derece iddialı olan diğer başkan adayı Fuat Çimen, Beşiktaş için hayırlı ve demokrasisi güçlenmiş bir şekilde çıkan bir genel kurul olmasını temenni ettiğini belirterek, "Yönetim kurulumuzda çok değişik durumumuz var, alışıla gelmemiş bir şey. İki kadın üyemiz var. Kendileri mesleklerinde son derece yetenekli insanlar. Onlar bize fazladan kuvvet veriyorlar. İyi bir proje ekibiyiz. 29 Mayıs’ta biz kendimizden eminiz, o sandıktan umudun yeşili çıkacak ve biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım