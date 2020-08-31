Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş’ta sıkıntılar bitmiyor...Geçen sezon maaşlarını alamayan sporcular takımdan ayrılmak zorunda kalmış ve Siyah-Beyazlılar altyapı oyuncularıyla lige devam etmişti. Pandemi nedeniyle tamamlanamayan sezon için federasyonun küme düşmeyi kaldırmasıyla, bir şans yakalayan Beşiktaş 2021 için yeni bir sayfa açmıştı. Kara Kartal, takımın başına Suphi Doğancı’yı getirmiş ve kadroyu da yerli transferle güçlendirmişti. Ancak takımda daha yeni sezon başlamadan kriz patlak verdi.

Kupa maçları için, 4 Eylül’de sahaya çıkacak Siyah-Beyazlılar’a idmanların durduğu ve oyunculara bir açıklama yapılmadığı iddia edildi. Sıkıntının ise para ödenmediği için transfer yasağını kaldırılmadığı ve bu nedenle de lisans çıkarılamadığından kaynaklandığı öğrenildi.