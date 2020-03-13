Siyah-Beyazlılar’da, Galatasaray derbisi öncesi gole en yakın olan isimler, yarınki karşılaşmaya özel olarak çalışıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, Sarı- Kırmızılılar’a karşı hücumda rol olacak Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng, Adem Ljajiç ve Kevin N’Koudou ile ekstra ilgileniyor. Rakip savunmadaki oyuncuların analizlerini tek tek yapan Sergen hoca, sağ bekte Mariano, sol bekte Saracchi ve stoperde Donk ile Marcao’nun tüm eksik yönlerini masaya yatırdı.

Sahada pratiğe döküldü

Elde edilen verileri bu 4 oyuncusuyla A’dan Z’ye analiz eden tecrübeli teknik adam, olası gol pozisyonlarında nasıl hareket edilmesi üzerine yapılması gerekenleri sahada pratiğe döktü. Özellikle Burak’ın, rakip stoperlere sık sık baskı yapmasını isteyen deneyimli çalıştırıcı, tüm oyuncularından ise 90 dakika boyunca sakin olmalarını ve gereksiz yere kart görmemelerini talep etti.