Beşiktaş'ın Avrupa defterini kapatması camianın keyfini kaçırdı. Herkes, geçen yıl Şampiyonlar Ligi Grubu'ndan namağlup olarak çıkan takımın, bu sezonki başarısızlığını sorgulamaya başladı.

Ligde de istikrarlı gitmeyen ve liderin sekiz puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda futbolcuların yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim de hedefte... Başkan Fikret Orman ve ekibi ligde oynayacakları iki kritik maç öncesi hesap sorma işini devre arasına bıraktı.

Orman'ın yönetici arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, "Şu an öz eleştiri ya da hesaplaşma zamanı değil. Biz bu sene şampiyon olmalıyız. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını bekleyelim. Şenol Güneş ve takıma destek vermeliyiz. Gereken operasyonu devre arasında yaparız" dediği öğrenildi.

Kaynak: Sabah