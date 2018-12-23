Siyah-Beyazlılar’da hesaplar karıştı... Ligde çıktığı Alanya (0-0) ve Trabzonspor (2-2) maçlarından beraberlikle ayrılan ve son iki haftada 4 puan kaybeden Kara Kartal, devrenin son maçında Kasımpaşa’yı yenerek en az hasarla ilk yarıyı kapatmayı hedefliyordu.

Dün lider Başakşehir de Alanya deplasmanında 2 puan bırakınca, kritik maç öncesinde ibre Beşiktaş’ın lehine dönmüştü. Şenol Güneş’in öğrencileri, Lacivert- Beyazlılar karşısında kazandığı takdirde devreyi 35 puanlı lider Başakşehir’in yalnızca 6 puan gerisinde kapatacaktı. Ancak yapılan planlar tutmadı...

Hasret 3’e çıktı

Ligde son 2 maçını kaybeden Kasımpaşa, Siyah-Beyazlılar karşısında yeniden dirildi, Sadiku, Diagne (2) ve Pavelka’nın golleri ile sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kara Kartal değil, Lacivert-Beyazlılar devreyi Başakşehir’in 6 puan gerisinde tamamladı. Kara Kartal’ın ise ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, zirveyle de puan farkı iyice açıldı, 9’a yükseldi.