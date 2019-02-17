Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayıp, zirve yarışında umutlanan Beşiktaş, gollerin futbolculara dağılımı ile de dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 22 haftada 3'ü rakiplerin kendi kalesine attığı goller olmak üzere 42 kez ağları sarsarken 16 farklı isim 39 gol bulmayı başardı. Kartal, bu istatistiği ile Avrupa'nın en büyük 10 ligi baz alınarak yapılan değerlendirmede ikinci sırada yer aldı. 180 takım arasında 17 farklı futbolcusu golle buluşan Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund birinci sıranın sahibi. 15 oyuncuyla 39 gol atan Galatasaray ise 4. durumda.

ADEM LJAJİC'TEN 35 ŞUT

En skorer ismi 5 golle Mustafa Pektemek olan Beşiktaş, 3 kez ile Süper Lig'in en az penaltı kullanan takımı olarak da ön plana çıktı. Adem Ljajic, üç kez fileleri sarsarken bunun 2'sini penaltıdan kaydetti. Ricardo Quaresma'nın da 2 golünün 1'i penaltıdan geldi. Öte yandan şut atan oyuncu sayısı da Kara Kartal'ın bir başka zenginliği olarak göze çarptı. 24 farklı isim şut denemesinde bulunurken bu alanda Ljajic 35 kez ile 1. sıraya kuruldu. Sırp 10 numarayı 25 şut ile Ricardo Quaresma takip etti.

SOYUNMA ODASINDA ŞAMPİYONLUK SESLERİ

Süper Lig'de zorlu Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını kayıpsız atlatan Beşiktaş'ta yeniden şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, soyunma odasında tezahüratlarla, şampiyonluğa olan inançlarını dile getirirken bu durum teknik heyeti fazlasıyla mutlu etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına sezon sonu geçme isteğinin en büyük etkeni de kulüpte oluşan bu olumlu hava. Tecrübeli hoca, ayrılığı mayısa bırakarak futbolcuların moral ve motivasyonunun bozulmasını engellemeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.

(Sabah)