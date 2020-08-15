Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı yaklaşırken, transfer çalışmaları da hızlandı. Siyah-beyazlılar önceliği forvete verse de Ze Luis için Porto'ya, Seferovic için de Benfica'ya yaptıkları tekliflere hâlâ yanıt alamadılar. UEFA'ya 20 Ağustos'ta da takım listesi vermesi gerektiği için beklemeye vakti olmayan Beşiktaş bunun üzerine tanıdık bir isme yöneldi: Anthony Modeste. İki yıl önce G.Saray'ın da istediği 32 yaşındaki Fransız için Köln'e kiralama teklifi yapıldı. Alman ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu geçen sezon 29 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Sabah'ın haberine göre; Modeste'den de olumlu yanıt alınamaması halinde Beşiktaş, daha önce prensipte anlaştığı ancak beklemeye aldığı Papiss Cisse ile imza atacak.

REKORTMEN GOLCÜYÜ BEŞİKTAŞ'A YAZDILAR

Japonya'da Kashiwa Reysol forması giyen ve 1 maçta tam 8 gol atarak rekor kıran Kenyalı forvet Michael Olunga'nın Beşiktaş'ın radarında olduğu iddia edildi. Goal.com'un haberine göre 26 yaşındaki futbolcu ile Fransa'dan Lens kulübü ile birlikte siyah-beyazlılar da ilgileniyor.