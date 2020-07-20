Süper Lig’de 33. hafta maçında dün akşam Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayan Siyah- Beyazlılar, rakibini; Domagoj Vida ve Gökhan Gönül’ün attığı gollerle 2-0 yendi. Oyunun birinci bölümüne istediği gibi başlayamasa da Vedat Muriç’in 25. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından rakip kalede daha fazla etkili olmaya başlayan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ikinci yarıda açıldı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Kevin-Prince Boateng’in sakatlık yaşayıp oyundan çıkması ve maça Abdoulay Diaby’nin dahil olması sonrasında hücum hattında daha etkin olan Kartal, 63. dakikada Domagoj Vida’yla golü buldu. Vodafone Park’ta öne geçmesi sonrasında rakip kaleye daha da yüklenen Beşiktaş, 70’te Caner Erkin’in kornerden gönderdiği topa ön direkte iyi yükselip vuran Gökhan’ın kafa golüyle skoru 2’ye çıkardı.

Gözler Göztepe maçında olacak

Karşılaşmanın kalan bölümünde yakaladığı diğer fırsatlardan yararlanamayan Kara Kartal, oyunu 2-0’lık skorla tamamladı. Beşiktaş, bu sonuçla Süper Lig’de 33. haftayı 59 puanla kapattı. Bu sezon tüm planlarını sıralamayı üçüncü sırada tamamlayıp Devler Ligi’nin yolunu tutmak üzerine yapan Beşiktaş, bu iddiasını son maça taşıdı. 3.’lük koltuğunda yer alan Sivasspor’un, Gençlerbirliği’ni 2-0 yenmesinin ardından Yiğidolar’la arasında 1 puanlık fark devam eden Siyah-Beyazlılar, son haftada Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla ayrılıp Kırmızı-Beyazlılar’ın Göztepe’ye takılmasını bekleyecek.