Ligde pazar günü Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da dev maçın hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen takım çalışmasında futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı bir idman yaptı. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan yıldızlar, ardından pas idmanları gerçekleştirdi. Yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut antrenmanı sonrasında gün tamamlandı.

Aboubakar damgası...

Son 3 maçtan 9 puan alınması sebebiyle oldukça keyifli görüntüler sergileyen futbolcular, performans olarak da oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle son 3 lig mücadelesinde 4 gol kaydeden Vincent Aboubakar, güne damgasını vurdu. Sık sık takım arkadaşlarıyla şakalaşan Kamerunlu oyuncu, idman maçında adeta gol olup yağarak istikrarlı görüntüsüyle teknik ekibi sevindirdi. Gökmen Özcan