Derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybını sürdüren Beşiktaş ’ta geçen hafta yönetimden güvenoyu alan Valerien Ismael, taraftarlar ve spor kamuoyunca hedefe konulmaya devam ediyor.

Kendi sahasında Başakşehir’e 1-0 yenildikten sonra deplasmanda İstanbulspor’la 2-2 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe ile de sahasında 0-0 berabere kalınca 3 maçta 7 puan birden kaybetti. 5. haftayı lider geçiren Beşiktaş, bu kayıpların ardından sıralamada 6’ncılığa kadar gerilemiş oldu.

Bu kötü gidiş, yönetimin güvenine rağmen Valerien Ismael’in, taraftarlar ve spor kamuoyunda tartışılmaya devam etmesine neden oluyor.





TÜM OYUN PLANNI AYNI

Ismael konusundaki en başta gelen eleştiri konusu ise sadece tek oyun planına sahip olması ve maçın gidişine göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması.

Fenerbahçe maçında da tüm oyun planını, rakibin önde kurduğu defansın arkasına atılan toplar üzerine kuran Valerien Ismael’in, sürekli ofsayta düşen oyuncular ve oyun akışına müdahale etmemesi, beraberliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor.

Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında da tek planla sahaya çıkan takıma, pozitif anlamda dokunuş yapamayan Fransız teknik adam, 8 maçta kaybedilen 9 puanın en büyük sorumlusu olarak görülüyor.





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