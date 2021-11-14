Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ara transfer dönemi öncesinde planlamasını oluşturmaya başladı. Yönetimden savunma ve hücum hattına takviye yapılmasını talep eden Yalçın, takımdan gönderilmeye aday isimleri de yardımcılarıyla birlikte belirledi. Buna göre altı kişilik bir listenin oluşturulduğu ortaya çıktı. İlk olarak Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş'ın performanslarından memnun olması ve 8+3 kuralı sebebiyle birçok maçta kadroya bile giremeyen Fabrice N'Sakala, mevcut kadrodan gönderilmesi istenen ilk isim... Listenin ikinci sırasında ise Welinton var. Beşiktaş'ta geçen sezonun son bölümü hariç istikrarlı bir görüntü sergileyemeyen Brezilyalı stoperle de yolların ayrılması muhtemel.

Kulüp bulmaları istenecek

Savunma hattındaki 2 isme ek olarak teknik ekip, diğer 4 oyuncuyu ise yerli futbolculardan oluşturdu. Buna göre sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin çok altında grafikler sergileyen Salih Uçan ve Kenan Karaman'a ek olarak formları oldukça düşük seviyede bulunan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin de Ocak'a kadar performanslarında yükseliş olmaması halinde gönderilebileceği öğrenildi. Devre arası öncesinde bu 6 isimle bir araya gelecek olan yönetimin, negatif tablo sürerse Ocak'ta bu isimlerden kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği kaydedildi.

Ek listede de 3 futbolcu...

Kara Kartal'da kadro dışı konumda bulunan; Adem Ljajic, Douglas ve Jeremain Lens'le de ara transfer döneminde yolların ayrılması denenecek. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 3 futbolcu için yönetim, kendi istekleriyle başka bir takıma transfer olmamaları halinde bu oyuncularla pazarlık yapıp, alacaklarının bir bölümünden feragat etmeleri karşılığında sözleşmelerini Ocak ayında feshetmeyi önerecek.

Orhan Yıldırım