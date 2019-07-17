Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, ilk transferini Tyler Boyd’la yapmıştı. Kara Kartal, stoper transferi konusunda temaslarını sürdürürken bir yandan da genç isimler için girişimlerde bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi’nin bu doğrultuda son olarak gündemine Eskişehirspor’un 20 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan’ı aldığı öğrenildi. Eskişehirspor formasıyla geçen sezon Spor Toto 1. Ligi’nde 34 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu için Siyah- Beyazlılar’ın, Es Es’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

1 milyon Euro bütçe ayrıldı

Geçen sezonun başında Eskişehirspor’la yollarını ayırmasının ardından kadrosuna kattıkları Dorukhan Toköz’ün sadece 1 dönemde yaptığı çıkışı göz önünde bulunduran Siyah- Beyazlılar’ın, Mehmet Özcan’ı da yeni Dorukhan olarak gördüğü kaydedildi. Kara Kartal’ın, bu oyuncu için 1 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı kaydedildi.

Mini yorum / Ömer Necati Albayrak

Mehmet Özcan, Eskişehirspor’un geçen sezon gençlerle verdiği ligde kalma savaşının en öne çıkan isimlerinden biriydi. Devre arasında takıma tecrübeli oyuncular katılmasına rağmen formasını vermedi, 34 maçın tamamında boy gösterdi. Bu istikrarını bitmek tükenmek bilmeyen enerjisine borçlu. 1.75 boyu ve çelimsiz görüntüsüne kimse aldanmasın. Onun için gerçek bir kene dersek hiç abartmış olmayız. Top kapma yüzdesi oldukça yüksek. Skorer bir orta saha değil. Ancak top rakipteyken Süper Lig’in en iyilerinden biri olmaya aday. Abdullah Avcı’yla beraber bir de topu da iyi kullanmayı öğrenirse Türk futbolu yeni bir yıldız kazanır.