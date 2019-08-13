Teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda santrfora takviye yapmak için çalışan Beşiktaş yönetimi, Christian Benteke veya Pape Moussa Konate’den birini kiralamak için düğmeye bastı.

Santrfor transferi için çalışmalar yürüten Beşiktaş’ın listesinin başında iki isim var: Christian Benteke ve Pape Moussa Konate... Siyah beyazlıların ilk hedefi geçen sezon da gündemine gelen ve Premier Lig’de Crystal Palace’ta forma giyen Benteke... 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geçen sezon sadece 16 lig maçında forma giymiş ve 1 gol atabilmişti. Belçikalı, bu sezon Everton ile oynanan ligin ilk maçında ilk 11’de sahaya çıksa da gol atamadı. Beşiktaş, İngiliz kulübüne Benteke’yi kiralamayı önerecek.

Kanat da oynuyor

Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens’tan Konate için de kiralama teklifinde bulunulacak. 26 yaşındaki Senegalli, geçen sezon 27 maçta 7 gol kaydederken, 2 de asist yaptı. Pape Moussa Konate, ihtiyaç halinde sağ ve sol kanatlar da oynayabiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın hazırlık kampında Güven Yalçın’ın oyun sistemine uymakta zorlandığını görünce santrfora takviye istediği öğrenildi. (Hürriyet)



