Bu sezona ligde ve Avrupa’da büyük hedeflerle başlayan Siyah-Beyazlılar, peş peşe aldığı negatif sonuçlarla hayal kırıklığına uğramıştı. Şampiyonlar Ligi’nde grubunu puansız tamamlayan, ligde de an itibarıyla zirveyle arasındaki fark 20’ye çıkan Kara Kartal, Türkiye Kupası’na tutundu! Önceki akşam penaltılarda Göztepe’yi deviren Beşiktaş , ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ’nin havlu attığı turnuvayı kazanıp kötü geçen sezonu Türkiye Kupası’yla kapatmak istiyor.

Ligde üst sıraları son maça kadar zorlayacak olan Kara Kartal, Avrupa potasına giremezse Türkiye Kupası’nı kazanması halinde direkt olarak UEFA’nın yolunu tutma imkanı elde edecek. Bundan dolayı hem yönetim hem de teknik ekip, Türkiye Kupası’na büyük önem veriyor.

Sıradaki rakip Trabzon olabilir

Dün yapılan kura çekiminde turnuvanın çeyrek finalinde Kayserispor’la eşleşen Beşiktaş, rakibiyle 1-2-3 Mart tarihleri arasında Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Mücadele, tek maç sistemi üzerinden oynanacak. Kartal, Kayseri’yi elerse yarı final turunda Trabzonspor-Antalyaspor mücadelesinin galibiyle eşleşecek. Yarı finalde çift maç oynanacak. Kartal, üst tura adını yazdırırsa ilk mücadeleyi deplasmanda rövanşı ise Vodafone Park’ta oynayacak.

‘Kupayı kaldırana kadar devam!’

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Türkiye Kupası’yla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede planlarını net bir şekilde anlattı. Göztepe mücadelesi sonrasında konuya değinen Karaveli, “Maçın geneline göre son 30 dakika, 90 dakikadaki kadar pozisyon bulduk. Vuruşlar doğru olmadı. Penaltılara gittiğinde, Antalyaspor ile oynadığımız finalde de belirlediğimiz penaltıcılarımız vardı. Ersin de maharetini gösterdi. Kupayı kaldırana kadar devam etmek istiyoruz” dedi.