Ligde haftayı 0-0’lık Antalyaspor beraberliğiyle kapatan Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antalyaspor maçında oynayan futbolcular, salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer oyuncuların; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladığı idman, taktik programının uygulanmasıyla sona erdi. Siyah Beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.







