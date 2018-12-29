Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi anlamda rotasyona gidecek olan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in istediği üzerine stoper arayışlarını yoğunlaştırdı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın stoper mevkisi için ilk düşündüğü isim Milan'da forma giyen Cristian Zapata.

ZAPATA'NIN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

32 yaşında ve 1.87 boyunda olan Kolombiyalı stoperin Milan'la sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona eriyor. Bu bakımdan Beşiktaş'a maliyeti oldukça sınırlı olacak. Siyah-Beyazlı kurmaylar da Milan'la temasa geçti.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Anlaşma sağlanırsa Zapata ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Pürüz çıkması durumunda ise Huesca'nın Portekizli stoperi Ruben Semedo ile temasa geçilecek.

SEMEDO BEKLİYOR

24 yaşında olan Semedo sözleşmesinin son senesini yaşıyor ve bonservisi Villarreal'de. Beşiktaş hem Huesca hem de Villarreal ile görüşmek zorunda. Ancak bonservis maliyeti 1.5 milyon Euro civarında.

Kaynak: Takvim