Beşiktaş Yönetimi, Ocak ayında takımın başına getirdiği kulübün efsane ismi Sergen Yalçın’la 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Genç teknik adamın kısa sürede takıma kattığı pozitif havadan dolayı memnun olan Siyah-Beyazlılar, sezon sona ermeden 47 yaşındaki çalıştırıcıya önemli bir jest yapacak. Süper Lig’in sona ermesi sonrasında normal şartlarda 1 senelik sözleşmesi kalacak olan genç hocaya, yeni kontrat teklif edilecek. Yeni sezonda kadrosunda büyük bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş’ta değişimin başındaki isim Sergen Yalçın olacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının yaptığı görüşmede Yalçın’a, 3 yıllık yeni bir kontrat teklif edilmesi kararlaştırıldı.

Sportif direktörlük projesi

Beşiktaş’ta sezon sonunda, 2019-20 kadrosunda yer alan tam 8 ismin kontratı bitecek. Sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius ve kontratı karşılıklı olarak iptal edilen Pedro Rebocho’ya ek olarak kiralık oyuncular; Diaby, Elneny ve Boateng’le yollar ayrılacak. Kara Kartal’la 4 yıllık macerasının sonuna gelen Caner Erkin de yeni dönemde Siyah-Beyazlı formayı giymeyecek. Sözleşmeleri biten diğer isimler; Atiba ve Gökhan Gönül’le kontrat yenilenmesi beklenirken, mevcut kadroda diğer gönderilecek ve alınacaklara da teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek. Öte yandan yönetim ‘Sportif direktörlük’ projesiyle ilgili olarak da Yalçın’la bir değerlendirme yapacak.

Süleyman Hatısaru





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