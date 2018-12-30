Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda ilk hedefini Spor Toto Süper Lig’den belirlemişti. Yönetim, sezon sonu için söz kestikleri Yeni Malatyaspor’un savunmacısı Sadık Çiftpınar konusunda Fenerbahçe’nin de harekete geçmesi sonrasında operasyonu erkene aldı. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki futbolcuyu bedava göndermek istemeyen Yeni Malatyaspor’un Sarı-Lacivertliler’le pazarlıklara başlaması sonrasında devreye giren Siyah- Beyazlılar, bu transferi Ocak’ta bitirmeyi planlıyor.

Kulüplerin anlaşmasını bekliyor

Teknik direktör Şenol Güneş’in kendisini ısrarla takımında görmek istediğini açıklaması sebebiyle Beşiktaş’a gitmeye sıcak bakan tecrübeli futbolcu için Kara Kartal’ın, takas formülüyle transferi bitirmeyi planladığı bildirildi. Şu anda ailesiyle birlikte Dubai’de tatilde bulunan başarılı futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde tatilin ardından Beşiktaş’ın 3 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına sonradan da olsa dahil olabileceği belirtildi.

Taraftar devreye girdi

Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alması ve 2 kulübün yarış halinde olması sebebiyle bu transferde devreye, Beşiktaş taraftarı da girdi. Siyah-Beyazlı futbolseverler, Sadık’ın Instagram hesabındaki fotoğraflarını, ‘Come to Beşiktaş’ yorumlarıyla doldurdu.

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