Süper Lig’de 2020-21 sezonuna 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle giriş yapan Siyah-Beyazlılar, ikinci haftada Antalyaspor’la 1-1 berabere kalıp ardından son olarak Konyaspor’a 4-1 kaybetmişti. Geçen sezona göre kadrosunda büyük bir değişiklik yaşanan ve tüm transferlerini henüz gerçekleştirmeyen Kara Kartal, 4. hafta maçında pazar günü Vodafone Park’ta Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Beşiktaş, bu mücadelenin ardından Süper Lig’in bu sezon 21 takımla oynanması sebebiyle 5. haftayı ‘bay’ geçecek. 5. hafta sonunda Milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara da göz önünde bulundurulduğunda Gençlerbirliği’ne karşı 4 Ekim’de sahaya çıkacak olan Kartal, sıradaki maçını, 23-25 Ekim haftasında Denizlispor’la oynayacak.

6 oyuncu gidiyor...

Türkiye A Milli Takımı’nın son kadrosunda oyuncusu bulunmayan Siyah-Beyazlılar; Ay-Yıldızlılar’ın U21 ekibine ise 4 oyuncu göndermişti. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın’ın İngiltere’yle oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası eleme kadrosunda yer alması bekleniyor. Ek olarak Adem Ljajic’in Sırbistan’la, Domagoj Vida’nın da Hırvatistan’la görev yapması planlanıyor. Kara Kartal, bay haftasında tüm takımla, milli arada da görev için ayrılanlar dışındaki ekiple hazırlıklarını sürdürüp güç depolayarak sezona damga vurmayı amaçlıyor.