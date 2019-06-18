Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için sürpriz bir isim yazıldı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Sivasspor’un Leicester City’den kiraladığı Fousseni Diabate için siyah-beyazlı takımın devrede olduğu iddia edildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde, orta saha-forvet oynayan 23 yaşındaki Diabate’nin Leicester City’de şu anda kadroda düşünülmediği ve Türkiye’de kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Leicester City menajeri Brendon Rodgers’ın sezon başı çalışmalarında bir süre Diabate’yi deneyeceği ancak çalışmalar öncesi bir teklif gelirse kabul edileceği yazıldı. Diabate için de Beşiktaş ilgisi olduğu vurgulandı.

Transferin 3 milyon euro civarı bir paraya bitebileceği aktarıldı. Sivasspor’la 17 maça çıkan Fousseni Diabete, 2 gol atıp 3 asist yaptı.

(Milliyet)